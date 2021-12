Möglich macht das die internationale Plattform Crowdfarming. Neben den Reben gibt es Bio-Olivenöl aus Spanien, Bio-Blutorangen aus Italien und vieles mehr. Über eine App halten die Produzenten Kontakt mit den Investoren und schicken immer wieder Fotos und Informationen, was sich gerade im Weingarten oder am Feld tut. Im Fall von Polczer gibt es Bilder und Updates, wie sich die Reben entwickeln.

Zur Philosophie der Plattform gehört auch ein schonender Umgang mit der Natur. „Wir haben dafür auf plastikfreie Verpackung umgestellt, wenden im Weingarten nur biologische Mittel an und verzichten ganz auf den Einsatz des Schwermetalls Kupfer“, erklärt Polczer, der den Betrieb seit 1987 führt.

Auf Crowdfarming ist der Winzer aus einer Not heraus gekommen: „Wegen der Corona-Pandemie blieben vor allem die Kunden in der Gastronomie aus, und so konnten wir einen neuen Absatzweg finden, mit dem schon vor der Ernte eine bestimmte Menge Wein verkauft ist.“

Eine Rebe kostet rund 90 Euro pro Saison. Rund 500 sind noch zu haben. Wer jetzt bestellt, bekommt im Mai sechs Bouteillen fertigen Wein aus den Vorjahren geliefert. „So schenkt man auch ein wenig Vorfreude, die über Weihnachten hinausgeht“, sagt Polczer.