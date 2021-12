Krippenpfad verbreitet Weihnachtsstimmung in Eisenstadt

Klassische Adventmärkte können ob des Lockdowns gerade leider nicht stattfinden. Dafür sorgt ein Krippenpfad rund um die Bergkirche heuer erstmals für besinnliche Weihnachtsstimmung in Eisenstadt.

Der „Bergler Krippenpfad“ beginnt bei den Pettenläden, am Joseph-Haydnplatz steht eine lebensgroße Outdoor-Krippe, und in der Bergkirche wartet eine große Ausstellung. Dort werden Krippen aus aller Herren Länder gezeigt, die Einblicke in die unterschiedlichen Weihnachtsbräuche in der ganzen Welt geben. Die Exponate stammen aus Österreich, Ungarn, Italien, Deutschland und auch aus fernen Ländern wie Äthiopien, Tansania, Peru oder den Philippinen.