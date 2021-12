Bruckneudorf bekommt ein neues Dorfzentrum mit Schule und Kirche

Was fehlt dann noch auf der „Dorf-Checkliste“? Richtig: eine Kirche. Teil des neuen Ortszentrums soll auch ein Gotteshaus sein. Gespräche mit der Diözese laufen, bestätigt Dominik Orieschnig, Sprecher der Diözese Eisenstadt. Ein Kirchenneubau sei in den vergangenen Jahren im Burgenland höchst selten. 2013 war zuletzt in Neustift an der Lafnitz eine neue katholische Kirche errichtet worden. Die Gemeinde fungierte damals als Bauherr, da es bis dahin nur eine kleine Kapelle in dem damals rund 800-Seelen-Dorf gegeben hatte. „Den letzten großen Schwung an Kirchenneubauten hat es aber in den 1960er- und 70er-Jahren gegeben“, sagt Orieschnig.

Finanzierung noch unklar

Weil die Gemeinde in Bruckneudorf wachse, sei es einmal eine Idee, erstmals auch ein Gotteshaus zu errichten. „Wir sind jetzt einmal in einem Planungsprozess.“ Im Zuge eines Architekturwettbewerbes sollen bis Ende Februar 2022 erste Projektvorschläge präsentiert werden. Wenn man wisse, wie die Kirche aussehen solle, dann müsse man sich auch über die Finanzierung Gedanken machen, sagt Orieschnig. Im Zuge der Entwicklung müsse man schauen, wer sich an den Planungen und Umsetzungen beteiligen möchte.

Wer für die Investitionen aufkommen werde, sei noch nicht geklärt, sagt auch Bürgermeister Dreiszker. „Seitens der Gemeinde können wir es aber nicht mitfinanzieren.“