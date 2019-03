Bruckneudorf: Mehr Nachhaltigkeit für die Truppe

In der Vorwoche stattete das Bundesheer Landeshauptmann Hans Peter Doskozil einen Besuch ab. 38 ausgemusterte Unteroffiziere wurden vorstellig, untermalt vom traditionellen Frühjahrsständchen der Militärmusik Burgenland. 23 von ihnen werden künftig als Wachtmeister in der Martin-Kaserne arbeiten, 12 werden beim Jägerbataillon 19 in Güssing stationiert, 3 gehen an die Heerestruppenschule.