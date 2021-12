Der Wein soll den burgenländischen Tourismus auf Touren bringen

Neben Donnerskirchen sind weitere Standorte im Land geplant – beispielsweise in Gols und Deutsch Schützen. Details seien aber erst in Ausarbeitung, betont Oschep, der zur Mitarbeit einlädt: „Es soll hier nichts von oben verordnet werden, sondern jeder kann sich in den Prozess einbringen.“ Der Start ist bereits für 2022 geplant. Gesucht wird noch ein Geschäftsführer für den neuen Verein und die „Houses of Wines“.