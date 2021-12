Ingrid Salamon: Abschied nach 22 Jahren als Bürgermeisterin

Die Zeit von Claudia Schlager ist am Donnerstag gekommen: Mit 20:4 Stimmen wurde sie zur Bürgermeisterin gewählt.

Bürgermeisterinnen haben noch immer Seltenheitswert

Dass es wieder eine Frau an die Spitze geschafft hat, hat noch immer Seltenheitswert: Österreichweit gibt es 91 Prozent Bürgermeister und nur neun Prozent Bürgermeisterinnen, wie aus dem SORA Gleichstellungsindex 2021 für den Städtebund hervorgeht.

Claudia Schlager will dazu beitragen, dass sich das ändert. „Ich möchte als Bürgermeisterin allen Frauen Mut machen, Führungspositionen anzustreben, sich diese zuzutrauen und sie auch einzunehmen.“ Wichtig sei ihr, „zukunftsorientiert zu denken“ und die Wünsche und Anliegen der Bewohner Mattersburgs und Walbersdorfs in die Entscheidungen einzubinden. Konkret wolle sie sich für die Verschönerung und Aufwertung der Stadt ebenso einsetzen wie für den Klimaschutz. Geplant sei der Ausbau der Radwege, des öffentlichen Verkehrs in der Innenstadt sowie der Infrastruktur für E-Mobilität. Einen Fokus will die Pädagogin auf die Ausbildung der Kinder legen. Mit Betreuungsmöglichkeiten auch während der Schulferien sollen u. a. Eltern entlastet werden. Sie selbst könne bei der Bewältigung ihrer Aufgaben auf Unterstützung ihrer Familie zählen. „Es ist wichtig, ein gutes Zeitmanagement zu haben und sich manchmal eine Auszeit zu nehmen.“