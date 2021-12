Mattersburg: Claudia Schlager ist neue Bürgermeisterin

"Kandidatenfindung" in Wiesen

Ob er seine Pension wie geplant antreten kann, das steht für Matthias Weghofer, der seit Jänner 1991 ÖVP-Bürgermeister der Jazz- und Erdbeer-Gemeinde Wiesen (Bezirk Mattersburg) ist, dagegen noch in den Sternen. „30 Jahre sind genug“, hatte Weghofer noch zu Beginn dieses Jahres verkündet. Geplant war, dass sein Vize, Josef Habeler, das Amt bis zur Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl im Herbst 2022 übernimmt. Doch aus privaten Gründen könne Habeler diese Funktion nicht wie geplant übernehmen. „Wir sind derzeit auf Kandidatenfindung“, erklärt Weghofer.

Im Jänner 2022 feiert Weghofer den 70. Geburtstag, ob er dann weiterhin im Amt ist, ist unklar. „Ich hatte eigentlich mit meiner Funktion als Bürgermeister schon zwei Mal abgeschlossen“, sagt er. Die Suche nach einem Nachfolger sei auch jetzt, beim zweiten Mal, alles andere als einfach. Zudem müsse auch die Amtsleitung in der Gemeinde neu besetzt werden, demnächst werde es eine Ausschreibung geben.

Bürgermeisterwechsel in Wallern

In der 1.700-Einwohner-Gemeinde Wallern (Bezirk Neusiedl am See) wurde indes der Wechsel an der Gemeindespitze bereits eingeläutet: Nach einem Vierteljahrhundert als SPÖ-Bürgermeister übergab Helmut Huber das Amt an Ernst Oroszlan. Die Abstimmung im Gemeinderat am Mittwoch ging überparteilich mit 13 zu 6 Stimmen (zwei Gemeinderäte waren entschuldigt) aus.

Oroszlan ist Angestellter und seit seiner Jugendzeit für die SPÖ tätig. Mit 23 Jahren wurde er erstmals in den Gemeinderat gewählt. Seit 30 Jahren ist er Gemeindevorstand. „Ich habe nie auf das Amt des Bürgermeisters hingearbeitet“, so Oroszlan. Er sei überrascht gewesen, dass ihn die Fraktion zum Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl nominiert hat. Oroszlan ist verheiratetet und Vater zweier Kinder.