Grenze zu Ungarn: Reisende warten auf Öffnung des Übergangs

Umleitung nach Potzneusiedl

Rumänische, bulgarische und serbische Staatsangehörige werden von der Polizei bei Bruck an der Leitha auf die A6 umgeleitet. Dort können die Reisenden auf einem großen Parkplatz bei Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) warten, bis Ungarn um 21 Uhr für sie den Korridor öffnet.

Serben, Rumänen und Bulgaren können dann bis 5 Uhr Früh die Grenze passieren. Ungarn dürfen ohnehin in ihr Heimatland ein- und ausreisen.

Ein Problem mit Pendlern aus Ungarn, die etwa in Ungarn arbeiten, gebe es laut Polizei nicht. Autofahrer, die nicht nach Ungarn einreisen dürfen, werden vorzeitig von der Autobahn abgeleitet.