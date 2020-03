Reisende blockieren geschlossene Grenze bei Nickelsdorf

Zehn EU-Staaten haben inzwischen ihre Grenzen wegen der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen - darunter auch Ungarn. Das führt aktuell zu einem 30 Kilometer langen Stau am Grenzübergang in Nickelsdorf, berichtet Ö1.

Neuerliche Sitzblockaden

Mittwochmorgen, 8 Uhr früh: Am Grenzübergang Nickelsdorf bietet sich das gleiche Bild wie am Dienstag. Kilometerlange Staus vor dem Grenzbalken in Richtung Ungarn.

Bereits gestern war es zu massiven Verzögerungen gekommen, weil Ungarn die Grenzen geschlossen hat. Nach Gesprächen auf höchster Ebene wurde vereinbart, die Grenze zumindest in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch offen zu halten.