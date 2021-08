Greenpeace protestiert vor ungarischer Botschaft gegen See-Projekt

"Die Bedrohung für den Neusiedler See ist real. Auch die UNESCO hat bereits Ihre Sorge in einer Stellungnahme ausgedrückt", merkt Schuster an. Greenpeace fordert von der ungarischen Regierung einen sofortigen Baustopp in Fertőrákos.

"Gegen die Renovierung des bestehenden Strandbades hätten wir nichts einzuwenden. Aber das geplante Projekt ist einfach viel zu groß, versiegelt eine enorme Fläche und gefährdet nicht nur die Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch den Welterbe- und den Nationalparkstatus der Region", so Schuster.