Grasski-Weltcup in Rettenbach: 15-Jährige feiert Premiere

Am 22. und 23. August 2026 wird Rettenbach erneut zum Treffpunkt der internationalen Grasski-Elite. Beim FIS Grasski-Weltcup kämpfen die Athletinnen und Athleten in den Disziplinen Super-G und Riesentorlauf um Weltcuppunkte. Grasski genießt in Rettenbach seit vielen Jahren einen besonderen Stellenwert. Die Trainings- und Wettkampfanlage war bereits mehrfach Austragungsort internationaler Großereignisse – von Weltcups über Junioren-Weltmeisterschaften bis zur Grasski-Weltmeisterschaft.

Sportlandesrat Heinrich Dorner bezeichnet den Grasski-Weltcup als „fixen Bestandteil des internationalen Wettkampfkalenders“ und als „hervorragende Werbung für das Sportland Burgenland“. Er verweist auch auf das Engagement des Organisationsteams und der freiwilligen Helferinnen und Helfer. Weltcup-Premiere für 15-Jährige Aus burgenländischer Sicht gibt es heuer eine Premiere: Die erst 15-jährige Madeleine Schützenhofer aus Grafenschachen geht erstmals beim FIS Grasski-Weltcup an den Start. Sie fährt seit der heurigen Saison bei den FIS Junioren mit.

Auch die Lokalmatadorinnen Emma Eberhardt aus Rettenbach und Tina Hetfleisch aus Oberdorf wollen vor heimischem Publikum um Spitzenplätze kämpfen. Gemeinsam mit den weiteren österreichischen Spitzenläuferinnen und Spitzenläufern gehen sie beim Weltcup an den Start. Super-G am Samstag, Riesentorlauf am Sonntag Das sportliche Programm beginnt am Samstag, 22. August, um 15 Uhr mit dem Weltcup-Super-G. Um 16 Uhr folgen die Flower Ceremony und der Dämmerschoppen, um 18.30 Uhr die Siegerehrung.

Am Sonntag startet um 10 Uhr der erste Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs, um 10.30 Uhr beginnt der Frühschoppen. Der zweite Durchgang folgt um 12.30 Uhr. Um 13.30 Uhr steht die Flower Ceremony auf dem Programm, ehe um 14 Uhr die Siegerehrung den sportlichen Abschluss bildet. An beiden Tagen gibt es außerdem Weinkost, Kulinarik und eine Kinderhüpfburg. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Erhaltung der Sportanlage sowie der Förderung des Nachwuchses zugute.