Gemeinde stellt sich ihrer Geschichte

Romatag: Sobotka will Denkmal für Lackenbach

Vor 50 Jahren fand der erste Roma-Welt-Kongress in London statt. Es war ein erster Schritt für die Rechte der Volksgruppe. Aus diesem Anlass lud Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zur virtuellen Veranstaltung „50 Jahre Romapolitik - Romnja und Roma in der EU. Chancen und Herausforderungen“ ins Parlament. Es ging nicht nur um einen Rückblick, sondern auch um einen Ausblick in die Gedenkkultur, den Kampf gegen den Antiziganismus sowie die Absicherung von Identität, Sprache, Kultur und der sozialen Struktur der Volksgruppe.

Gedenkkultur

Es sei wichtig, das Bewusstsein über die Ermordung von Roma und Sinti durch die Nationalsozialisten in der Gesellschaft zu verankern. Das Anhaltelager Lackenbach im Burgenland sei ein „Stachel im Fleisch“, sagte der Nationalratspräsident. Es werde notwendig sein, ein nationales Denkmal der Erinnerung sowie ein Zeichen für den andauernden Kampf gegen den Antiziganismus von Seiten der Republik zu setzen, betonte Sobotka.

Der Antiziganismus sei in den EU-Mitgliedsländern unterschiedlich stark ausgeprägt, wobei es keine Sanktionen für jene Länder gebe, die nichts dagegen tun, wie die Leiterin der Romapastoral der Diözese Eisenstadt Manuela Horvath erklärte. Die Diskriminierung habe zwar abgenommen, jedoch hätten beinahe alle der sechs Millionen Roma in der EU Erfahrungen damit gemacht.