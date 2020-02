Attentat auf Roma: „Mussten mit der Angst leben“

1993 begann die schlimmste Terrorwelle der Zweiten Republik. Am 3. Dezember 1993 explodierten Briefbomben in den Händen des Hartberger Pfarrers Augustin Janisch und der ORF-Moderatorin Silvana Meixner. Bis Dezember 1996 wurden 23 weitere explosive Postsendungen verschickt. Am 5. Dezember verstümmelte eine Briefbombe die linke Hand des Wiener Bürgermeisters Helmut Zilk.

Rohrbombe

In der Nacht auf 5. Februar explodierte eine Sprengfalle nahe der Romasiedlung in Oberwart und tötet vier Roma. Die Bombe war unter einem Schild mit der Aufschrift „Roma zurück nach Indien“ versteckt. Am 6. Februar ging am Altpapiersammelplatz in der kroatischsprachigen Gemeinde Stinatz, Bezirk Güssing, ein Sprengsatz hoch. Ein Mitarbeiter des Umweltdienst wurde verletzt.

Am 1. Oktober 1997 wurde Franz Fuchs bei seinem Heimatort Gralla, Steiermark, von der Polizei angehalten. Er zündete eine Bombe und verlor beide Hände. 1999 wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Jahr 2000 nahm er sich in der Zelle das Leben.