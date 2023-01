Geflügelpest: Stallpflicht im Nordburgenland verordnet

Bei Tierarzt Max Hörmann läutet das Telefon derzeit fast ununterbrochen. Unzählige Anfragen prasseln auf den Tierschutzexperten der Landwirtschaftskammer herein, nachdem am Dienstag Maßnahmen gegen die Geflügelpest in Kraft getreten sind. In bestimmten Risikogebieten wurde eine Stallpflicht verordnet.

Im Burgenland sind der gesamte Bezirk Neusiedl am See, weite Teile des Bezirks Eisenstadt-Umgebung, Rust und Neudörfl im Bezirk Mattersburg betroffen. Laut Landwirtschaftskammer sei im Burgenland bis Dienstagabend noch kein Ausbruch der Geflügelpest gemeldet worden. Trotzdem gilt die Stallpflicht in den Risikogebieten bis auf Weiteres für alle Betriebe und Hobbyhaltungen mit 50 und mehr Tieren. Wo genau die Stallpflicht aktuell gilt, ist auf der Homepage der Landwirtschaftskammer zu erfahren.