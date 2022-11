AGES bestätigte Ausbruch von Geflügelpest in der Steiermark

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat einen Ausbruch von Geflügelpest in der Steiermark bestätigt: Bei mehreren Tieren (Hühnern und Gänsen) in einem Hobbybetrieb im Bezirk Graz-Umgebung wurde das Aviäre Influenza-Virus, Subtyp H5N1, nachgewiesen. Dieser Subtyp ist für Vögel hochpathogen und führt oft zu vielen Todesfällen, besonders in Hausgeflügelbeständen. Die Ursache der Einschleppung wird derzeit untersucht, hieß es am Mittwoch seitens der AGES.

Im aktuellen Seuchengeschehen sind Erkrankungen nach Infektionen mit H5N1 in Europa beim Menschen bis jetzt nicht nachgewiesen worden. Um den Ausbruchsbetrieb wird eine Schutz- und eine Überwachungszone eingerichtet. In diesen Zonen werden geflügelhaltende Betriebe amtstierärztlich kontrolliert.