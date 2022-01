Kärnten: Neuer Fall von Geflügelpest in Risikogebiet

Am Montag wurden erste Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln in Kärnten nachgewiesen: Bei drei verendeten Schwänen im Bezirk Klagenfurt Land hat die AGES eine Infektion mit dem Geflügelpest-Virus H5N1 bestätigt. Der Fundort der Schwäne liegt in einem bestehenden Risikogebiet, in dem bereits die Stallpflicht für Betriebe mit 350 und mehr Stück Geflügel gilt.

Derzeit grassiert bei Vögeln in ganz Europa der Subtyp H5N1, der für eine Reihe von Vogelarten, einschließlich der meisten Hausgeflügelarten, hochinfektiös ist.