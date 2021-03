FPÖ wirft Ex-Klubchef raus: Die Hintergründe

Zudem, so der zweite Vorwurf, habe Molnár „Parteiinterna nach außen“ getragen, zuletzt in einem Zeitungsinterview. Molnár hat am Dienstag im KURIER Themen angesprochen, die bereits bei den Parteitagen öffentlich diskutiert worden sind. Zum Beispiel die angebliche Kluft zwischen oben und unten: „Der Ehrenamtliche soll laufen und schweigen, während oben die Posten untereinander verteilt werden (...) Wenn die Klubführung engstes privates oder familiäres Umfeld anstellt und die am brutalsten behandelt, die Bedenken äußern, sagt das viel.“

Darauf wurde im „Entlassungsschreiben“ an Molnár nicht eingegangen.

Wie geht es jetzt weiter in der tief gespaltenen FPÖ? Der an Corona erkrankte Molnár, der am Donnerstag nur von Journalisten über seinen Ausschluss informiert wurde, wird sich wohl wehren. Er kann laut FPÖ-Statut im Vorfeld der nächsten Sitzung des zuständigen Bundesparteivorstands zu den Ausschlussgründen schriftlich Stellung nehmen. Erst dann fällt der Vorstand eine Entscheidung.

Auf sein Mandat im Landtag wird er nicht verzichten.