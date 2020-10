Molnár: "FPÖ braucht eine Reformation"

Wie der KURIER schon berichtet hat, kommt es beim FPÖ-Landesparteitag am kommenden Freitag zu einer Kampfabstimmung zwischen Alexander Petschnig und Géza Molnár. Samstagvormittag hat der 36-jährige Abgeordnete und frühere Klubchef der Blauen im Landtag sein Antreten bestätigt. "Die FPÖ braucht eine Reformation", nahm Molnár Bezug auf den Reformationstag. Denn seit der verlorenen Landtagswahl im Jänner sei "der Wurm drinnen" und "Weiterwurschteln" bringe nichts mehr. Es brauche Veränderungen in personeller Hinsicht, bei der Herangehensweise an Probleme und im Umgang miteinander, so Molnár, der trotz seiner jungen Jahre zu den Urgesteinen der burgenländischen FPÖ gehört. „Was es jetzt braucht, ist Veränderung und eine Mannschaft mit dem angemessenen Problembewusstsein. Eine Mannschaft, die selbstkritisch ist und reflektiert“, so Molnár, der einräumte, dass in den vergangenen Monaten Fehler passiert seien und er sich dabei nicht ausnehme.

Anders als Petschnig, der seine Kandidatur nach dem überraschenden Rücktritt von Bundesparteichef Norbert Hofer als Landesparteichef alleine bekanntgegeben hatte, umgab sich Molnár mit einem Team. Die Bezirkschefs von Mattersburg und Güssing, Christian Spuller und Josef Graf, sollen im Falle seiner Wahl zum Landesparteichef seine Stellvertreter werden. Mit im Team von Molnár ist aber auch der Ruster Nationalrat und Landesparteisekretär Christian Ries und Gemeindevertreter-Chef Manfred Haidinger, den Hofer vor seiner eigenen Abdankung als Landesparteichef noch schnell ausgeschlossen hat - allerdings muss der Landesparteivorstand mit Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen. Er tritt drei Stunden vor dem Parteitag am Freitag in Güssing zusammen. Molnár geht nicht davon aus, dass Haidinger die Partei verlassen muss.

Weiters kann sich Molnár auf den Vorsitzenden der FPÖ-Arbeitnehmer, Alexander Reinprecht und Jugendchef Konstantin Langhans stützen.

"Enge Geschichte"

Beim Parteitag erwartet Molnár, der nicht ganz ausschließt, dass sich dort noch weitere Kandidaten melden, eine "enge Geschichte". Zum Vergleich: Beim letzten Parteitag im März hat Hofer gegen seinen Herausforderer Haidinger rund 75 Prozent der Stimmen erhalten.

Hofer sei von seiner Kandidatur informiert, so Molnár. Tschürtz habe im Vorfeld ein Gespräch verweigert, mit Petschnig habe er sich schriftlich ausgetauscht. Trotzdem ist Molnár überzeugt, dass er im Falle seines Sieges mit beiden im Klub zusammenarbeiten kann. "Wer immer Parteichef wird, muss auf die anderen zugehen können" - und die müssten das auch zulassen. Sollte er verlieren, werde er als Abgeordneter weitermachen. Aus der Politik ausscheiden, "werde ich sicher nicht". Eine Spaltung der Partei erwartet er nicht.