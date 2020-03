Norbert Hofer ist neuer FPÖ-Chef im Burgenland

Man befürchtete eine Spaltung oder zumindest einen tiefen Riss in der Partei. Zwei Tage vor dem Parteitag zog Petschnig zurück und bat den Burgenländer Hofer, einzuspringen. „Das ist nichts, was mir persönlich nützt“, rief Hofer in den Saal. Er mache das, damit „die Landesgruppe wieder in die Höhe kommt“.