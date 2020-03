Blaues Wunder: Norbert Hofer soll FPÖ-Landesparteichef werden

Zwei Tage vor dem FPÖ-Landesparteitag am Samstag in Neudörfl gibt es eine Riesenüberraschung: Ex-Landesrat Alexander Petschnig, der von Vorstand und Präsidium als Nachfolger von Hans Tschürtz nominiert wurde, zieht seine Kandidatur zurück, stattdessen soll Bundesparteichef Norbert Hofer auch die Blauen in seinem Heimatbundesland übernehmen.

Petschnig, so heißt es, sei selbst an FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer herangetreten und habe diesen gebeten, die FPÖ-Burgenland als Obmann anzuführen.