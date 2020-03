FPÖ Burgenland: Gegenwind für Norbert Hofer

Haidinger tat dies bei einer Wortmeldung zur Tagesordnung, bei der er auch zwei Anträge zur Geschäftsordnung stellte.

Hofer einziger Name auf Stimmzettel - trotz Gegenkandidat

Die Tagesordnung könne nicht statutenkonform sein, da am Zettel für die Wahl des Landesparteiobmannes nur der Name Norbert Hofer stehe, stellte Haidinger fest. Davon wäre in der letzten Sitzung der Landesparteileitung noch gar nicht die Rede gewesen.