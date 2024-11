FPÖ sieht sich schon fix in der Regierung - im Burgenland

Die Blauen strotzen vor Selbstbewusstsein. Das macht sich schon an der Wahl des Lokals für die Präsentation des umfangreichen Programms für die Landtagswahl am 19. Jänner 2025 bemerkbar.

Nicht ins übliche Cafe an einer Eisenstädter Durchzugsstraße haben Spitzenkandidat Norbert Hofer, Landesparteichef Alexander Petschnig und Klubobmann Hans Tschürtz am Dienstag geladen, sondern in ein Esterhazy-Restaurant mit Blick aufs Schloss - Jahrhunderte lang Zentrum der Macht im Burgenland.