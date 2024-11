Doskozil will sich von achter OP nicht bremsen lassen

„Routine“ – dieses Wort kommt in den drei Absätzen, in denen Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Dienstag auf Facebook über seine jüngste Kehlkopfoperation informiert, zweimal vor.

Am Anfang und am Ende seines Postings will der 54-Jährige damit der Öffentlichkeit Normalität signalisieren und seine Anhänger beruhigen.