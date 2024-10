ÖVP nimmt dritten Anlauf für Rückkehr in die Landesregierung

Nach der Landtagswahl am 19. Jänner 2025 gibt‘s für den 43-jährigen Sagartz keinen Plan B. Der gebürtige Pöttschinger, der seit fast fünf Jahren an der Spitze der Volkspartei steht, geht erstmals als Spitzenkandidat ins Rennen und trägt die Verantwortung fürs Ergebnis.

Aber weil Karoline Edtstadler Ministerin in der türkis-grünen Bundesregierung wurde, übernahm der nächstgereihte Sagartz deren Mandat im Europaparlament, das im heurigen Sommer ausgelaufen ist.

Die Last wiegt schwer, Sagartz muss sein Wahlziel erreichen, „Teil der Regierung zu sein“. Seit 2015 ist die Volkspartei nicht mehr in der Landesregierung.

Will die ÖVP eine Chance auf Regierungsbeteiligung haben, muss die absolute Mehrheit der SPÖ gebrochen und der Abstand „deutlich“ verringert werden, betont Sagartz am Dienstag in Eisenstadt. 2020 kam die SPÖ auf 49,9 Prozent der Stimmen und 19 Mandate (von 36), die ÖVP auf 30,6 Prozent und elf Mandate.

Aber warum sollte die Wahl auf die Volkspartei fallen, wenn die SPÖ einen Zweiten braucht? In den vergangenen Jahren haben sich die früheren Regierungspartner immer weiter voneinander entfernt und immer abschätziger übereinander gesprochen.