Forscherteam findet Mikroplastik in der Leber

Nachgewiesen wurden die Mikroplastik-Partikel in von Leberzirrhose geschädigten menschlichen Lebern. „Bei Leberzirrhose wird die Darmwand durchlässiger, sodass man annehmen könnte, dass Mikroplastik so aufgenommen wird“, so Horvatits.

Ob und welche Auswirkungen das hat, ist noch nicht abschließend geklärt: „Das ist die nächste große Forschungsfrage. Ist das womöglich ohne wesentliche Relevanz oder führt es zu weiteren Erkrankungen, zum Beispiel der Leber? Das können wir noch nicht beantworten. Man weiß von Studien an Mäusen, die Mikroplastik gefüttert bekommen haben, das dies im Körper Entzündungen hervorrufen kann. Mäusen hat man aber viel höhere Dosen gegeben. Daher ist es schwer zu beurteilen, ob diese Erkenntnisse auf den Menschen umgelegt werden können“, erklärt Horvatits.