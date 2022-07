Konkret soll das so ablaufen: Der Strom fließt in einer Direktleitung zum Elektrolyseur, dort werden Wasserstoff und Sauerstoff abgespalten. Mit der dadurch entstehenden Wärme sollen Haushalte beheizt werden. Der produzierte Wasserstoff wird in einer Pipeline nach Schwechat geleitet und an die Industrie verteilt.