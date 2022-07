Sinkender Preis bei Öl und Gas: Ein erster Hoffnungsschimmer an den Börsen

Dasselbe Bild beim Heizölpreis. Er liegt bei 98,5 Dollar an der New Yorker Warenterminbörse NYMEX und damit deutlich unter dem Rekord von Ende April (135 Dollar). Im Vorjahr pendelte der Preis noch zwischen 50 und 75 Dollar. Vom Heizölpreis an dieser weltgrößten Spezialbörse über die Großhandelspreise in Europa bis zum Endkundenpreis in Österreich ist es ein freilich sehr langer Weg: Man muss Frachtkosten oder die Handelsspannen der Lieferanten berücksichtigen.