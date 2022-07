Kinder, Tiere - und jetzt Krieg: Wie die Österreicher trotz Inflation spenden

Eine ältere Frau sitzt in einer dicken Jacke und mit Haube am Boden, der übersät ist mit Schutt; vor sich ein Koffer und eine rote Einkaufstasche. Das Sujet für die „Nachbar in Not“-Aktion „Hilfe für die Ukraine“ ist in ganz Österreich plakatiert. Es sind diese und andere Bilder aus dem Kriegsgebiet, die wirken: Mehr als 90 Millionen Euro hat der Spendenaufruf bis dato lukriert (mehr dazu hier).

90 Millionen Euro – das ist eine enorme Summe. Und auch bei den einzelnen Hilfsorganisationen gingen ab Ende Februar, als die Russen die Ukraine angegriffen haben, Summen ein, die man seit der Tsunami-Katastrophe 2004 nicht mehr gesehen habe, sagt Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraisingverbands. „Die Betroffenheit über diese humanitäre Katastrophe, so nahe an Österreich, ist enorm“, sagt er.

"Teuerung ist das Top-Thema"

Allerdings habe die Spendenbereitschaft zuletzt abgenommen. Und das hat nur zum Teil mit der üblichen emotionalen Abnutzungserscheinung nach Katastrophen zu tun. „Der Ukraine-Krieg ist momentan nur noch die zweite oder dritte Schlagzeile. Auf der Eins ist die Teuerungsdebatte.“