„Nachbar in Not“: Was hinter der Kritik an Jobbesetzung und mangelnder Transparenz steckt

Im Vizekanzler-Kabinett pochte Wallner aber darauf, dass die Summe zur Gänze an „Nachbar in Not“ geht – und setzte sich letztlich durch.

Was ist nun also mit dem Geld aus der Ukraine-Hilfe passiert? Die 42 Millionen Euro von der Regierung sind vertraglich fixiert, aber noch nicht überwiesen, erklärt eine Caritas-Sprecherin. Von den 50,9 Millionen Euro, die „Nachbar in Not“ von Privatspendern erhalten hat, seien schon 13 Millionen in Umsetzung. So gebe es Projekte für die Versorgung von Vertriebenen innerhalb der Ukraine und in Nachbarländern.