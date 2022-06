Koglers Ex-Kabinettschef nach Spendenaktion und Jobwechsel in der Kritik

„Nachbar in Not“ ist eine Stiftung, zu der acht österreichische Hilfsorganisationen – darunter das Rote Kreuz und die Caritas – gehören. Mittlerweile sind in Summe mehr als 90 Millionen Euro für die Ukraine zusammengekommen. Die Stiftung, so meinten besagte Experten, sei mit einer solchen Summe überfordert.

2020 gab es eine ähnliche Spendenaktion: Da hat die Regierung Spenden für „Nachbar in Not – Katastrophe in Idlib“ verdoppelt. Das Geld ging damals zu einem Gutteil an internationale Hilfsorganisationen, ein kleinerer Teil an österreichische NGOs. Und so wollte man es auch diesmal handhaben.

Es folgte ein langes Hin und Her. Bei den Grünen hegte man nämlich den Verdacht, dass das Außenamt die 42 Millionen Euro aus jenem Topf finanziert, aus dem die ohnehin bestehenden internationalen Verpflichtungen in Sachen Auslandshilfe bedient werden.