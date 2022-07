Das Alter als Vorteil: Bürgermeister mit 20 Jahren

In der Kampfmannschaft des Fußballvereins hat er unlängst noch 16 Tore erzielt, künftig wird sein Team aufgrund der Termine vor der Gemeinderatswahl auf ihn verzichten müssen. „Ich bin jetzt 25 Jahre alt und schon seit fünf Jahren Bürgermeister. Natürlich hat sich die Rolle geändert“, sagt Halb. Vorschusslorbeeren wie in den Anfängen gebe es keine mehr. Heute gehe es „am Ende des Tages darum, mit offenen Augen durch die Gemeinde zu gehen, gut zuzuhören und dann auch umzusetzen“. Das Zeugnis dafür wird Halb bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl am 2. Oktober ausgestellt.

Bevor es in den Wahlkampf geht, wird aber noch gefeiert. Nämlich die 30-jährige Eigenständigkeit der Gemeinde nach der Trennung von Neuhaus am Klausenbach. Auch ein Grund, warum Halb jüngster Bürgermeister Österreichs ist.M. Pekovics