Ernte: Warum die Erträge heuer sehr unterschiedlich sind

In manchen Regionen sind die Landwirte sehr zufrieden, in anderen weniger. „Im Norden haben wir die schlechtesten Erträge“, resümiert Werner Falb-Meixner, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer (LK) Burgenland, am Dienstag in der Domaine Pöttelsdorf (Bezirk Mattersburg).

Wenig Regen zur Blütezeit

Im gesamten Land habe die Winterfeuchtigkeit gefehlt. „Bei uns im Norden hat es zur Blütezeit kaum Niederschlag gegeben“, sagt Falb-Meixner, der selbst in Zurndorf eine Bio-Landwirtschaft betreibt.

Die Niederschlagsmenge ist im Frühjahr landesweit um bis zu 55 Prozent unter dem Schnitt der Vorjahre gelegen. Erst in der zweiten Aprilhälfte gab es ein Aufatmen: In einigen Regionen hat der Regen Kulturen vor dem Vertrocknen bewahrt.

5.000 Kilogramm pro Hektar

Knapp 59.000 Hektar Getreidefläche werden im Burgenland bewirtschaftet, der durchschnittliche Ertrag dieses Jahr liegt laut einer ersten Schätzung bei 5.000 Kilogramm pro Hektar. In manchen Gebieten sind es 2.000 Kilo, in anderen bis zu 8.000 Kilogramm pro Hektar. Während der Ertrag beispielsweise im Raum Rechnitz (Bezirk Oberwart) dieses Jahr eher schlecht sei, sei er in Güssing wiederum gut.

„Es ist ein knapp durchschnittliches Erntejahr mit einer guten Qualität", sagt LK-Präsident Nikolaus Berlakovich über den burgenlandweiten Ertrag .

Insgesamt ist der Getreideanbau im Vergleich zum Vorjahr um knapp vier Prozent gestiegen. Grund für den Flächenanstieg sei vor allem der Anbau von Wintergetreide, der sich dieses Jahr mit einem Plus von 7,3 Prozent zu Buche schlägt.

Im Gegenzug ist die Ackerfläche für das Sommergetreide um 30 Prozent geschrumpft. Dass der Flächenzuwachs etwa von Soja im Vergleich zu 2021 um acht Prozent gestiegen ist, das hänge damit zusammen, dass die Kultur wenig Dünger benötige.