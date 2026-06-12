Zigaretten im Wald: Feuerwehr warnt in Video mit Humor und Äxten
Die Feuerwehr Oberpullendorf macht mit einem ungewöhnlichen Video auf die Gefahr von Waldbränden aufmerksam. Der auf Social Media veröffentlichte Clip zeigt einen Mann, der in einem Waldstück eine Zigarette raucht und achtlos wegwirft – kurz darauf fährt die Feuerwehr vor.
In dem bewusst überspitzt inszenierten Video wird der Raucher von mehreren Feuerwehrmitgliedern zur Rede gestellt und umringt, teils mit Werkzeug in der Hand. Schließlich fällt der Befehl „Wasser marsch“, woraufhin der Mann davonläuft, verfolgt von den Einsatzkräften. Unterlegt ist der Clip mit dem Song „Every Breath You Take“ von The Police.
Die Botschaft ist klar
Achtlos weggeworfene Zigaretten können gerade in der trockenen Jahreszeit erhebliche Folgen haben. Die Feuerwehr formuliert es im Posting zugespitzt: „Every breath you take… könnte dein letzter sein, wenn du weiter deine Zigarette in den Wald schmeißt“.
Feuerwehr im Einsatz
Aktuelle Nachrichten zum Thema
Mit dem Beitrag will die Feuerwehr auf die beginnende Waldbrandsaison aufmerksam machen. Schon eine einzige glimmende Zigarette könne ausreichen, um einen Brand auszulösen.
Die Feuerwehr appelliert daher an Spaziergänger, Raucher und Waldbesucher, Zigaretten keinesfalls in der Natur zu entsorgen. Die Regel dazu wird im Video knapp zusammengefasst: Zigarette in den Aschenbecher – ja. Zigarette in den Wald – nein.
Kommentare