Festivals "wie früher, und das ist einfach schön“

Barracuda schickte die Belegschaft in die Corona-Kurzarbeit, musste aber „keinen einzigen Mitarbeiter“ entlassen, so Tatar. Der Kampf um die bei der Mattersburger Commerzialbank verlorenen Millionen sei nun Sache der Anwälte, er würde sich über einen Rückfluss „wahnsinnig freuen“, aber die leidige Causa sei nicht mehr ständig in seinem Kopf.