Glasfaserausbau Burgenland: Schnell ist gerade noch schnell genug

Der eigene strategische Ausbau ziele auf dicht besiedelte Gebiete ab, wo durch A1 eine gewisse Nachfrage bemerkt wurde. In ländlicheren oder dünn besiedelten Gebieten gäbe es noch die Möglichkeit durch einen geförderten Ausbau. Doch praktisch auch jede Privatperson oder einzelne Firma kann sich an das Unternehmen wenden und einen Glasfaserausbau bestellen. „Wir rechnen das dann durch und übernehmen dabei die Akquise, fragen bei den Nachbarn nach. Je mehr Nachbarn ja sagen, desto einfacher wird es“, so Grausam.

Ein Pilotprojekt läuft aktuell in Moschendorf im Bezirk Güssing. Hier wird an die Grundstücksgrenze jedes Haushaltes ein Glasfaserkabel gelegt. Privatkunden von rund 190 Haushalten können sich dadurch mit bis zu einem Gigabit verbinden. Bis 2030 soll laut Breitband-Strategie des Landes jeder Haushalt mit Breitband-Internet versorgt werden. Aktuell liegt das Burgenland im Ländervergleich noch in der unteren Hälfte beim Breitbandausbau.