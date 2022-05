Rene Wenk wird neuer Direktor des Burgenländischen Landesrechnungshofs (BLRH). Die vier Landtagsklubs von SPÖ, ÖVP, FPÖ und Grünen haben sich auf den 46-jährigen gebürtigen Oberösterreicher als Nachfolger des scheidenden Direktors Andreas Mihalits geeinigt, teilten die Klubobleute am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit. In einer der nächsten beiden Landtagssitzungen soll er offiziell gewählt werden.