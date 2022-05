Neuer Käfer: Bisher unbekannte Spezies im Burgenland entdeckt

„Das Besondere an diesen Wäldern ist, dass dort trotz Bewirtschaftung ein sehr alter und außergewöhnlich dichter Totholzbestand vorhanden ist“, erklärte Projektleiterin Karin Enzenhofer vom WWF.

Das zeigt sich in der großen Artenvielfalt, die im Zuge der Erhebung gefunden wurde. In Summe wurden 139 gefährdete und 53 potenziell gefährdete Käferarten dokumentiert. 25 Arten sind vom Aussterben bedroht.

Das Gebiet ist auch ein Hotspot für Rindenwanzen. Noch nie gelangen den Expertinnen und Experten so viele Funde von so vielen unterschiedlichen Arten in so kurzer Zeit. Zudem kamen zum Teil extrem hohe Individuendichten vor. Viele dieser Arten stellen sehr spezielle Anforderungen an ihren Lebensraum: Alt- und Totholz müssen nicht nur in ausreichender Menge und Qualität vorhanden sein, sondern diese Strukturen müssen auch über eine sehr lange Zeit zur Verfügung stehen.