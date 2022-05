Vorbereitungen aufs Nova Rock in der Endphase

Am heurigen Festival mit Dutzenden bekannten Bands ist auch eine burgenländische Formation zu hören. Trashbax aus Eisenstadt werden schon am Mittwoch, also noch vor dem offiziellen Start, in der „Jägermeister Rockgarage“ auftreten und die Fans auf vier Tage Festival einstimmen. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Die sechs Musikerinnen und Musiker aus Eisenstadt fallen aufgrund der schrillen Outfits auf, mit denen sie schon auf diversen Bühnen für Aufsehen gesorgt haben.