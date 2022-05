Frankenau: Nicht in der Schule, im Wald lernen sie

„Man versucht, alle Fächer, in denen ein Kind in der Volksschule unterrichtet wird, in der Natur umzusetzen“, erklärt Sabine Weisz, Rektorin der PHB. Ob Mathematik, Kunst-, Sport- oder Sachunterricht – die erstellten Materialien sind eins zu eins im Unterricht einsetzbar und auf den Lehrplan abgestimmt. Maskottchen Franky ist auch dabei.

Ein Mittelpunkt ist das Waldklassenzimmer, samt Pult und Überdachung als Sonnen- und Regenschutz. Den Kindern stehen analoge Lern- und Erlebnismaterialien wie etwa eine Forscherlupe zur Verfügung.