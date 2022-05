Abhöraktion im Schilfgürtel liefert Datenflut

Den wissenschaftlichen Mitarbeitern im Nationalpark nehmen die Huawei-Geräte viel Arbeit ab. Bis zum Vorjahr liefen die Aufzeichnungen noch hauptsächlich „manuell“ ab, wie Arno Ciamadom, Leiter der Monitoring-Programme schildert: „Der Forscher ging mit einer großen Stehleiter in der Brutzeit am frühen Morgen ins Schilf, ist bei jedem Punkt fünf Minuten gestanden und hat notiert. An einem Vormittag hat er so zirka zehn Punkte geschafft.“