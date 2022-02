Der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel schĂŒtzt seit 1993 die besondere Flora und Fauna im Bezirk Neusiedl. Przewalski-Pferde, Rinder und Esel grasen hier. Auch die Vielfalt der Vogelwelt ist einzigartig und wird durch zahlreiche Schutzmaßnahmen erhalten.

Bei der Bewirtschaftung und Beweidung der rund 9.000 Hektar will man „zu den mosaikartigen Strukturen von frĂŒher zurĂŒckkommen“, sagt Nationalpark-Direktor Johannes Ehrenfeldner. So sollen gute Lebensbedingungen fĂŒr Insekten vorherrschen, um genĂŒgend Nahrung fĂŒr die vielen Vogelarten zu haben. „Der Umstieg von ScheibenmĂ€hwerken auf FingermĂ€hwerke, um den Schaden bei den Insekten wĂ€hrend der Mahd so gering wie möglich zu halten, ist nur eines von vielen Beispielen“, sagt der Direktor.