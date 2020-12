"Exzessive Fahrt": 24-Jährige in Bad Sauerbrunn gestoppt

"Besonders rücksichtslos"

Einen weiteren „besonders rücksichtslosen Autofahrer“ haben Zivilbeamte der Autobahnpolizei Mattersburg auf der S31 angehalten. Der Lenker mit Linzer Kennzeichen fuhr der Zivilstreife dicht auf und versuchte sie durch Betätigung der Lichthupe zum Platzmachen aufzufordern.

Bei der anschließenden Nachfahrt mit dem Dienstwagen sei bei dem Linzer eine Geschwindigkeit von 171 km/h statt der erlaubten 100 km/h gemessen worden, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit.

Dem Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Gegen ihn wurden mehrere Verwaltungsanzeigen erstattet.

Mit 191 km/h auf der A3

Viel zu schnell war am Dienstag ein Lenker mit Mödlinger Kennzeichen auf der A3 bei Steinbrunn in Fahrtrichtung Eisenstadt unterwegs. Bei einer Radarmessung haben Polizisten im Gemeindegebiet eine Geschwindigkeit von 191 km/h gemessen. Auch in diesem Fall wird Anzeige erstattet.