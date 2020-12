Häusliche Gewalt: „So viele Hochrisikofälle wie noch nie“

Neuer Betreiber für Frauenhaus und Sozialhaus

Seit 2004 betreibt der Verein „Die Treppe - Verein für betreutes Wohnen“ ein Frauenhaus in Eisenstadt und ein Sozialhaus in Oberwart. Um beide privat geführten Einrichtungen langfristig finanziell abzusichern, werden sie mit 1. Jänner in den Psychosozialen Dienst (PSD) eingegliedert, gaben Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf und Landesrat Leonhard Schneemann (beide SPÖ) am Montag in Eisenstadt bekannt. Das Land übernimmt die jährlichen Kosten von 540.000 Euro.

Das Frauenhaus verfügt über zehn Wohnplätze für Frauen. Für Kinder steht eine variable Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Ziel ist es, von häuslicher Gewalt bedrohten Frauen und ihren Kindern unmittelbar Schutz zu geben, sie von Angst zu befreien sowie gemeinsam neue Lebensperspektiven zu erarbeiten und sie zurück in ein selbstständiges Leben zu begleiten.