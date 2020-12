Nur 9 Pädagogen im Burgenland positiv - 84 Prozent kamen zum Test

Rund 84 Prozent der Mitarbeiter aus burgenländischen Schulen und Kindergärten haben sich am Samstag und Sonntag freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Nur 9 von ihnen seien mit dem Coronavirus infiziert gewesen, gab Militärkommandant Gernot Gasser am Abend bekannt. Das Bundesheer hatte die Tests organisiert und gemeinsam mit Rotem Kreuz und Arbeiter Samariterbund durchgeführt.

Ab Montag werden Polizisten getestet

Ab Montag sind nun die Polizisten im Burgenland an der Reihe. Am 10. Dezember starten schließlich die Massentests für alle Burgenländer, die bis 15. Dezember an 34 Standorten im gesamten Land vorgesehen sind. Alle Testungen erfolgen auf freiwilliger Basis mit Antigentests. Das Bundesheer wird das Land wieder unterstützen.