Tierhandel: Schmuggler werden raffinierter

Laut Landesveterinärdirektorin Millard ist Tierschmuggel immer ein Thema. Die Bandbreite in Bezug auf den Transport sei unterschiedlich. „Manche Tiere werden im großen Lkw versteckt, andere im Kleintransporter oder auf der Rücksitzbank im Pkw.“

Erst vor Kurzem wurden auch in einem Reisebus, hinter dem Gepäck, illegal transportierte Tiere gefunden. Österreich fungiere dabei meist als Transitland.

Zucktkatzen aus Drittländern

Die Tiere würden mitunter in Drittstaaten in Qualzuchten „produziert“ und durch Österreich nach Deutschland, Spanien oder Holland gebracht. „Nur die wenigsten von ihnen bleiben in Österreich.“

Geschmuggelt werden Tiere, die gerade gefragt seien. Darunter beispielsweise Katzen mit winzigen Ohren. Mittlerweile würden auch Zuchtkatzen aus Serbien und Russland oder Welpen aus Moldawien über Österreich befördert. Oftmals werden einige tausend Euro für speziell „angesagte“ Rassen bezahlt.

Die Nachfrage nach Hund und Katz hat in Zeiten der Pandemie jedenfalls nicht abgenommen, erklärt Millard. In Zahlen fassen könne man das aber nicht. „Ich höre jedenfalls immer wieder von Tierärzten, dass sich Leute jetzt, in Zeiten von Corona, mehr Tiere zulegen.“

Wolle man sich ein Tier anschaffen – sei es im In- oder im Ausland – rät Millard jedenfalls, sich den Züchter oder das Tierheim vor Ort anzuschauen.