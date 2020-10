Schmuggel-Tiere: Land unterstützt Sonnenhof

Preis in vier Kategorien

Sie will nun jene Personen und Organisationen vor den Vorhang holen, „die sich in einem besonders hohen Maß für Tierschutz einsetzen und ihr Leben dem Wohl der Tiere verschrieben haben“.

Der Tierschutzpreis wird in vier Kategorien an Private, Vereine sowie landwirtschaftliche Betriebe vergeben. Die Verleihung des Tierschutzpreises findet am 18. November im Sonnenhof statt.

Einreichungen werden ab sofort per Mail unter post.a6-veterinaer@bgld.gv.at oder per Post an „Amt der Burgenländischen Landesregierung, Veterinärdirektion und Tierschutz, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt“ entgegengenommen. Einreichschluss ist der 6. November 2020.

Die Gewinner werden durch eine Jury ausgewählt und werden mit einem Geldpreis in der Höhe von 1.000 Euro für ihr Engagement im Tierschutz belohnt. Das Preisgeld soll den Tieren zugutekommen.