Pionierarbeit im Tierschutz: Ein Notruf für Hund und Katz’

Eine Bisswunde, eine Magendrehung oder ein Tumor: Wenn Tiere akut erkranken, steht ab 1. Jänner 2020 ein Heimtiernotruf zur Verfügung.

Für Tierbesitzer wird der Notruf telefonisch über die Landessicherheitszentrale unter der Nummer 141 zu erreichen sein. Das kündigte die zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf am Mittwoch bei einem Besuch im Tierschutzhaus Sonnenhof in Eisenstadt an.

Dieses Angebot sei österreichweit bisher einzigartig. Das Land wird dafür 150.000 pro Jahr investieren.