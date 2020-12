Commerzialbank: Puchers Besuch im Landhaus

Die damalige rot-schwarze Landesregierung hatte weder für die Genossenschaft noch für die Bank wirkliches Interesse, so der Tenor von Steindl und Bieler. Nicht einmal die Zuständigkeit war eindeutig. Auf dem Papier war der jeweilige Wirtschaftslandesrat zuständig, in der Realität der Finanzlandesrat.

Inhaltlich mit der Materie befasst war offenbar nur Oberregierungsrat Peter E., Jurist in der Finanzabteilung. Er bekam seit 2007 die jährlichen TPA-Prüfberichte zur Genossenschaft. E. hat den jeweils rund 40-seitigen Prüfbericht „durchgeschaut, ob irgendwelche Ungereimtheiten vermerkt sind“. Das sei aber „nie der Fall gewesen“, die TPA habe immer einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt – bezahlt hat die Prüfberichte übrigens die Genossenschaft selbst. E. hat seine Lektüre „in Aktenvermerken festgehalten und dann den Prüfbericht abgelegt“. Das Ganze habe höchstens einen Tag in Anspruch genommen. Eine inhaltliche Prüfung sei aber nie passiert, „wir mussten den Revisoren vertrauen, das waren ja die Experten“, so der Landesbedienstete.

Dennoch wollte das Land 2015 die Aufsicht über die Eigentümergenossenschaft loswerden. Warum, zumal der Aufwand als Revisionsverband überschaubar war?