Eröffnung der Inform, aber Absage des SPÖ-Jubiläums

Wie das? Am vergangenen Freitag freute sich LH Doskozil noch über 4.000 Besucher bei einer „fulminanten Danke-Gala“ auf der Seebühne Mörbisch für Berufsgruppen, die in der Pandemie besonders gefordert sind. In Eisenstadt bilanzierte ÖVP-Bürgermeister Thomas Steiner am Montag dieser Woche zufrieden die 20.000 Besucher bei den fünftägigen Eisenstädter Wein- und Genusstagen.

Hauptveranstaltung im Innenhof

Auch die Hauptveranstaltung beim 100-Jahr-Jubiläum sollte im Innenhof der SPÖ-Zentrale unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen und Kontrolle des 3-G-Nachweises über die Bühne gehen – gekommen wären wohl höchstens ein paar Hundert Gäste, nicht Tausende.

„Es steckt nichts anderes dahinter“, versichert Fürst auf KURIER-Nachfrage. Man habe „einen Tag lang überlegt“ und sich dann schweren Herzens für die Verschiebung entschieden, um auf Nummer sicher zu gehen.

Fürst glaubt, dass die 100-Jahr-Veranstaltung noch heuer nachgeholt werden kann. Ob die dann aber noch im Innenhof des Parteihauses stattfinden kann, wenn es draußen schon unwirtlich wird?