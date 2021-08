(K)ein Schuljahr wie jedes andere im Burgenland

Schulstandorte: Nach Schließungen wird gebaut

Jedes Jahr vor Schulbeginn gab es früher ein Zittern: Kleinschulen mit weniger als zehn Schülern mussten schließen. Doch die Zeiten sind vorbei, sagt Bildungsdirektor Heinz Zitz: „Die Talsohle im Volksschulbereich haben wir vor zwei, drei Jahren erreicht.“

In Bruckneudorf wird erstmals nach 30 Jahren eine eigene Volksschule gebaut, sagt Zitz. Bisher besuchten die Kinder aus der Gemeinde die Volksschule in Bruck an der Leitha (NÖ), jetzt wird in der ehemaligen Konservenfabrik „Erbse“ eine eigene Volksschule installiert.

Alle Hände voll zu tun gibt es ob des Bevölkerungszuwachses auch in Parndorf. „Unsere Einwohnerzahl hat sich in den vergangenen Jahren von 1.700 auf 5.100 verdreifacht“, sagt Bürgermeister Wolfgang Kovacs (LIPA). Vor allem Junge, Berufstätige ziehe es in die boomende Gemeinde. Rund 50 verschiedene Nationen leben in Parndorf – darunter Zuzügler aus Wien, der Slowakei und dem Seewinkel. Diese Entwicklung mache ein stetiges Nachrüsten bei der Infrastruktur erforderlich.

2008 wurde bei der Volksschule Platz für vier weitere Klassen geschaffen, 2011 kamen Räumlichkeiten für sechs neue Schulklassen hinzu. „Jetzt haben wir die Planungen für weitere sechs zusätzliche Klassen abgeschlossen“, sagt Kovacs. Drei bis vier Millionen Euro werden investiert, im Herbst ist der Baustart – parallel zum laufendem Schulbetrieb – geplant. 240 Volksschüler gibt es derzeit, Tendenz steigend. „Ein ähnliches Bild“ gebe es beim Kindergarten: 2015 wurde die dritte Einrichtung eröffnet, bis Jahresende werde auch diese voll sein. Nun werde überlegt, einen vierten Kindergarten für die 300 Kinder zu bauen.